Военное обозрение

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Если третья мировая война, то в Южно-Китайском море

Если третья мировая война, то в Южно-Китайском море

Острова Спратли стали камнем преткновения в Южно-Китайском море Шахматы с американцами Китай считается полноправным властителем в Южно-Китайском море.

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