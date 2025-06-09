RT: аналитики составили рейтинг городов с самым дешевым отдыхом летом 2025 года

Рейтинг российских городов с наиболее доступным отдыхом этим летом возглавили Чебоксары. Также в числе недорогих направлений оказались Киров, Ярославль, Казань, Петербург и другие города, передает RT со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе запросов на билеты и отели.