Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Кубаноидов - на Чукотку..В Краснодаре экс-...
  • Алекс Сэм
    Женщину конечно жалко, но нехер было тусоваться со зверями.Мигранта задержал...
  • Сергей Oблезов
    Парниша явно заигрался!Мединский: чтобы ...

RT: аналитики составили рейтинг городов с самым дешевым отдыхом летом 2025 года

RT: аналитики составили рейтинг городов с самым дешевым отдыхом летом 2025 года

Рейтинг российских городов с наиболее доступным отдыхом этим летом возглавили Чебоксары. Также в числе недорогих направлений оказались Киров, Ярославль, Казань, Петербург и другие города, передает RT со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе запросов на билеты и отели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх