Елена Веснина: «Мы с мамой Андреевой пошутили, что по возрасту Мирра вполне могла бы быть дочерью Веры Звонаревой»

Россиянка дошла до полуфинала в одиночке и снялась с четвертьфинала парного турнира. – Для российского тенниса этот турнир в первую очередь связан с прорывом 17-летней Мирры Андреевой, дошедшей до полуфинала.
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