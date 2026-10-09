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От 100 миллионов до 1,7 миллиарда рублей: российские материалы для микросхем набирают обороты

От 100 миллионов до 1,7 миллиарда рублей: российские материалы для микросхем набирают обороты

Выручка от российских материалов для микроэлектроники вырастет в 17 раз к концу 2026 года Выручка от продажи импортозамещенных материалов для российской микроэлектроники в 2026 году может достичь 1,7 млрд рублей.

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