От 100 миллионов до 1,7 миллиарда рублей: российские материалы для микросхем набирают обороты

Выручка от российских материалов для микроэлектроники вырастет в 17 раз к концу 2026 года Выручка от продажи импортозамещенных материалов для российской микроэлектроники в 2026 году может достичь 1,7 млрд рублей.
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