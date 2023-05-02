В Архангельске будут судить виновника смертельного ДТП на трассе М8

33-летнего жителя Архангельска обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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