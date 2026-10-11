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Зеленский согласился провести выборы, но есть нюанс

Зеленский согласился провести выборы, но есть нюанс

Владимир Зеленский пообещал, что Украина проведёт выборы президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

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