1. Сборная Германии разгромила команду Шотландии (5:1) в матче открытия Евро-2024. Все голы забили немцы: Виртц, Мусиала, Хавертц, Фюллькруг, Джан – в чужие ворота, Рюдигер – в свои.
Сафонов в «ПСЖ», 5:1 в матче открытия Евро-2024, «Зенит» купил Латышонка, Шипачев в минском «Динамо», Щербакова ушла от Тутберидзе, «Даллас» размочил счет в финале НБА и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
Ограничения на выезд с Сафонова до сих пор не сняты. В постановлении на выезд указана сумма 59 миллионов рублей (юристы Матвея очень сильно ошибаются, если считают, что речь идет о 22 000 рублей). Съемка с Сафоновым в ПСЖ была сделана еще до 6 июня. До этой даты он мог выезжать из страны. Сам Матвей сейчас находится в России и соответственно никуда после появления запрета не летал. То что ПСЖ объявил о подписании контракта, это не значит, что Матвей может спокойно выезжать из страны. Ну, собственно, если юристы ему советуют просто оплатить 22000 рублей, то они его очень сильно подставляют. И да. Все время хотел добавить один момент. В споре Сафонова с его бывшей женой я ни в коем случае не встаю на сторону девушки. Учитывая, что, как рассказывал Матвей своим коллегам, она совсем не дает ему видеться с ребенком. Но это не отменяет тот факт, что Сафонову до сих пор запрещен выезд.
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11 час.
Лена Мисько
❗️Рублев, Хачанов, Самсонова не выступят на Олимпийских играх в Париже сообщал Матч ТВ Шамиль Тарпищев.
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10 час.
Лена Мисько
Котов, Карацев и Калинская выступят на Олимпийских играх вместо Рублева, Хачанова и Самсоновой Тут: https://matchtv.ru/tennis/matchtvnews_NI2069753_Kotov_i_Karacev_sygrajut_v_odinochnom_razrade_na_Olimpiade_v_Parizhe
Котов и Карацев сыграют в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже
matchtv
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8 час.
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