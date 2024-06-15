Сафонов в «ПСЖ», 5:1 в матче открытия Евро-2024, «Зенит» купил Латышонка, Шипачев в минском «Динамо», Щербакова ушла от Тутберидзе, «Даллас» размочил счет в финале НБА и другие новости

Лена Мисько

Ограничения на выезд с Сафонова до сих пор не сняты. В постановлении на выезд указана сумма 59 миллионов рублей (юристы Матвея очень сильно ошибаются, если считают, что речь идет о 22 000 рублей). Съемка с Сафоновым в ПСЖ была сделана еще до 6 июня. До этой даты он мог выезжать из страны. Сам Матвей сейчас находится в России и соответственно никуда после появления запрета не летал. То что ПСЖ объявил о подписании контракта, это не значит, что Матвей может спокойно выезжать из страны. Ну, собственно, если юристы ему советуют просто оплатить 22000 рублей, то они его очень сильно подставляют. И да. Все время хотел добавить один момент. В споре Сафонова с его бывшей женой я ни в коем случае не встаю на сторону девушки. Учитывая, что, как рассказывал Матвей своим коллегам, она совсем не дает ему видеться с ребенком. Но это не отменяет тот факт, что Сафонову до сих пор запрещен выезд.