Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Котов, Карацев и Калинская выступят на Олимпийских играх вместо Рублева, Хачанова и Самсоновой Тут: https://matchtv...Сафонов в «ПСЖ», ...
  • Лена Мисько
    ❗️Рублев, Хачанов, Самсонова не выступят на Олимпийских играх в Париже сообщал Матч ТВ Шамиль Тарпищев.Сафонов в «ПСЖ», ...
  • Максим Комаров
    Что хотел этим Комарик сказать? Да сами думайте, свинтаки убогие. Для вас услуга платная«Зенит» берет Зай...

Сафонов в «ПСЖ», 5:1 в матче открытия Евро-2024, «Зенит» купил Латышонка, Шипачев в минском «Динамо», Щербакова ушла от Тутберидзе, «Даллас» размочил счет в финале НБА и другие новости

Сафонов в «ПСЖ», 5:1 в матче открытия Евро-2024, «Зенит» купил Латышонка, Шипачев в минском «Динамо», Щербакова ушла от Тутберидзе, «Даллас» размочил счет в финале НБА и другие новости

1. Сборная Германии разгромила команду Шотландии (5:1) в матче открытия Евро-2024. Все голы забили немцы: Виртц, Мусиала, Хавертц, Фюллькруг, Джан – в чужие ворота, Рюдигер – в свои.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Ограничения на выезд с Сафонова до сих пор не сняты. В постановлении на выезд указана сумма 59 миллионов рублей (юристы Матвея очень сильно ошибаются, если считают, что речь идет о 22 000 рублей). Съемка с Сафоновым в ПСЖ была сделана еще до 6 июня. До этой даты он мог выезжать из страны. Сам Матвей сейчас находится в России и соответственно никуда после появления запрета не летал. То что ПСЖ объявил о подписании контракта, это не значит, что Матвей может спокойно выезжать из страны. Ну, собственно, если юристы ему советуют просто оплатить 22000 рублей, то они его очень сильно подставляют. И да. Все время хотел добавить один момент. В споре Сафонова с его бывшей женой я ни в коем случае не встаю на сторону девушки. Учитывая, что, как рассказывал Матвей своим коллегам, она совсем не дает ему видеться с ребенком. Но это не отменяет тот факт, что Сафонову до сих пор запрещен выезд.
Ответить
11 час.
Лена Мисько
❗️Рублев, Хачанов, Самсонова не выступят на Олимпийских играх в Париже сообщал Матч ТВ Шамиль Тарпищев.
Ответить
10 час.
Лена Мисько
Котов, Карацев и Калинская выступят на Олимпийских играх вместо Рублева, Хачанова и Самсоновой Тут: https://matchtv.ru/tennis/matchtvnews_NI2069753_Kotov_i_Karacev_sygrajut_v_odinochnom_razrade_na_Olimpiade_v_Parizhe
Котов и Карацев сыграют в одиночном разряде на Олимпиаде в Париже
matchtv
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх