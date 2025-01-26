Боец ВС РФ рассказал, как в Курахово нашли скрывавшуюся от ВСУ семью с ребенком

РИА Новости/Станислав Красильников Командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным Нифер рассказал, что при зачистке пятиэтажного здания в Курахово его группа нашла скрывавшуюся от украинских боевиков семью с 12-летней девочкой.