Боец ВС РФ рассказал, как в Курахово нашли скрывавшуюся от ВСУ семью с ребенком

РИА Новости/Станислав Красильников Командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным Нифер рассказал, что при зачистке пятиэтажного здания в Курахово его группа нашла скрывавшуюся от украинских боевиков семью с 12-летней девочкой.
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