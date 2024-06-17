Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинцы похвастались новейшим морским дроном за 60 тысяч евро

Украинцы похвастались новейшим морским дроном за 60 тысяч евро

В Одессе на международном форуме безопасности Black Sea Security Forum 2024 не только в очередной раз похвастались морскими дронами СБУ Sea Baby, которые оснащены системами залпового огня «Град», но и презентовали новейший морской дрон Stalker 5.

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