«Бизнес есть бизнес». Гилберт Аренас согласен с Леброном Джеймсом в том, что НБА может манипулировать драфтом

«Бизнес есть бизнес, верно? Я имею в виду, это бизнес, верно? Давайте будем честны. Я не могу сказать, реально ли это, но если бы я был главным, я старался бы сделать 30 владельцев счастливыми, верно? Так что если у вас есть Кливленд, и у вас есть игрок номер один в стране, и этот город испытывает проблемы уже много лет, и владелец был лоялен, я бы сделал это.