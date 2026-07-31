Стало известно о бегстве украинских солдат из Константиновки

Военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что остававшиеся во взятой под контроль в начале июля Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно сбежали из города.
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