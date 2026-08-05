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Дмитриев: Мигранты из Марокко направляются в ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что мигранты из Марокко направляются в Евросоюз с целью выразить благодарность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за ее иммиграционную политику.

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