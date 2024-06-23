9to5Mac: Apple разрабатывает iPhone со съемной задней панелью

Американская технологическая корпорация Apple подала заявку на патент новой концепции задних панелей для iPhone, которые позволяют пользователям устанавливать в смартфоны дополнительные модули, такие как камеры и датчики здоровья.
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