Армия мигрантов не просто завербована, но и легализована в России. Между тем ущерб от массового фиктивного трудоустройства иностранцев не ограничивается лишь миллиарднымиОсновная угроза - мы теряем контроль за миграционными потоками, эти люди остаются в тени.