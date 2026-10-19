Армия мигрантов не просто завербована, но и легализована в России. Между тем ущерб от массового фиктивного трудоустройства иностранцев не ограничивается лишь миллиарднымиОсновная угроза - мы теряем контроль за миграционными потоками, эти люди остаются в тени.
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