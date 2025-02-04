Тренер Кержаков рассказал о психологическом давлении в "Кайрате"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в эфире шоу "Это футбол, брат!" признался, что засомневался в тренерской работе после скандального увольнения с поста наставника казахстанского "Кайрата".
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