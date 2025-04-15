"Орбита" для FPV: программно-аппаратный комплекс управляет дронами из Москвы

Беспилотниками управляют за сотню километров от линии боевого соприкосновения.Программно-аппаратный комплекс "Орбита", разработанный и изготовленный Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), показал свои возможность управления дронами FPV на расстоянии сотни километров от зоны конфликта.
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