"Орбита" для FPV: программно-аппаратный комплекс управляет дронами из Москвы

Беспилотниками управляют за сотню километров от линии боевого соприкосновения.Программно-аппаратный комплекс "Орбита", разработанный и изготовленный Центром беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), показал свои возможность управления дронами FPV на расстоянии сотни километров от зоны конфликта.