«Место женщины на кухне, а мальчишки должны уметь спать на полу и куском хлеба наедаться». Настоятель храма Троицы Живоначальной Андрей Ткачёв произнёс проповедь для молодёжи, дав им ряд наставлений.
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