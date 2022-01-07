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На Украине не желают, чтобы «Газпром» использовал всего 29% от общей пропускной способности, требуют качать больше

На Украине не желают, чтобы «Газпром» использовал всего 29% от общей пропускной способности, требуют качать больше

Когда Европа и США захватывали внешнее управление над бывшей Украинской советской социалистической республикой — им обещали мощные финансовые инвестиции и всяческую экономическую поддержку.

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