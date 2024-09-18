С этого дня и до 2 октября продлится «коридор затмений». Многие почувствуют небывалый прилив сил, вдохновения и душевного подъёма, поэтому в эти дни проще принимать смелые решения, находить нестандартные выходы из ситуаций.
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