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Смоленская Газета

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Дедушка Меркурий: об Александре Сергеевиче Грибоедове

Дедушка Меркурий: об Александре Сергеевиче Грибоедове

В 39-м выпуске радиопередачи для детей и родителей "Ладанка" сказочный персонаж Дедушка Меркурий расскажет радиослушателям о нашем прославленном земляке, авторе знаменитой пьесы "Горе от ума" - Александре Сергеевиче Грибоедове.

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