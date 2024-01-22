Дедушка Меркурий: об Александре Сергеевиче Грибоедове

В 39-м выпуске радиопередачи для детей и родителей "Ладанка" сказочный персонаж Дедушка Меркурий расскажет радиослушателям о нашем прославленном земляке, авторе знаменитой пьесы "Горе от ума" - Александре Сергеевиче Грибоедове.
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