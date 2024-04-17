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Суд оштрафовал кинокритика Долина и блогера Штефанова на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал кинокритика Долина и блогера Штефанова на 30 тысяч рублей

Блогер Александр Штефанов* и кинокритик Антон Долин* оштрафованы на 30 тысяч рублей по решению Таганского суда Москвы за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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