Суд оштрафовал кинокритика Долина и блогера Штефанова на 30 тысяч рублей

Блогер Александр Штефанов* и кинокритик Антон Долин* оштрафованы на 30 тысяч рублей по решению Таганского суда Москвы за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
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