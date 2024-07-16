РЭО: жители домов без мусоропроводов сортируют отходы на 60% эффективнее

Российский экологический оператор представил во втором выпуске Альбома лучших практик раздельного накопления отходов результаты исследования о влиянии наличия мусоропроводов на качество раздельного сбора отходов (РСО).
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