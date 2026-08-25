Сергей Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных производств в Москве

Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает высокотехнологичные производства. Одним из ключевых инструментов развития столичной промышленности остаются программы Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
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