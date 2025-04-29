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Царьград

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Путин поздравил народную артистку Ларису Удовиченко с юбилеем

Путин поздравил народную артистку Ларису Удовиченко с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем известную актрису Ларису Удовиченко. Родившись в Вене, она работала в Мастерской "12" Никиты Михалкова и снялась более чем в 120 фильмах.

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