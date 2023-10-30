В Соединённых Штатах оценили отказ украинского лидера от переговоров с Путиным.Решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить переговоры с русским лидером Владимиром Путиным ведёт к уничтожению Украины.
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