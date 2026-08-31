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Происшествия

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Московские полицейские из поискового отряда «Щит и Меч» обнаружили останки бойцов Красной армии, погибших в Великой Отечественной войне

Поисковый отряд сотрудников ГУ МВД России по г. Москве «Щит и Меч» присоединился к Всероссийской акции «Вахта памяти — 2026», цель которой - увековечить память погибших защитников Отечества.

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