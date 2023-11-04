ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, поражен аэродром в Миргороде

В ночь на 4 ноября ВС РФ нанесли очередную серию ударов по целям на Украине в тыловых районам ВСУ. Сигналы воздушной тревоги звучали над несколькими регионами: Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областями.
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