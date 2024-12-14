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Шатилова переживает за судьбы Урганта, Гудкова и Хрусталева: «Я страдаю, что не могу с ними видеться и общаться»

Шатилова переживает за судьбы Урганта, Гудкова и Хрусталева: «Я страдаю, что не могу с ними видеться и общаться»

Развлекательное шоу «Вечерний Ургант» закрылось в феврале 2022 года. Программа выходила в эфир с понедельника по четверг на Первом канале.

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