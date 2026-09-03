Руководство и личный состав УМВД России по Сахалинской области и полицейские кадеты приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

3 сентября в Южно-Сахалинске на площади Славы состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине окончания Второй мировой войны и Дню Победы над милитаристской Японией.
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