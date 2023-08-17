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Зайнутдинов прилетел в Стамбул и сфотографировался в футболке «Бешикташа»

Зайнутдинов прилетел в Стамбул и сфотографировался в футболке «Бешикташа»

Пресс-служба стамбульцев опубликовала несколько фотографий 25-летнего хавбека в клубной футболке. В аэропорту полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана встречали болельщики и вице-президент турецкой команды Серхан Четинсая.

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