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Атакующие Россию хакеры сместили интерес с Москвы на регионы

Атакующие Россию хакеры сместили интерес с Москвы на регионы

Эксперты по информационной безопасности зафиксировали в России тренд на перемещение DDoS-атак с крупных компаний в Центральном федеральном округе (ЦФО) на представителей малого и среднего бизнеса в других регионах.

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