Эллиот инвестирует в "Турецкий поток" и болгарские активы

Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведёт переговоры о приобретении доли в портфеле инфраструктурных объектов, включающем участок маршрута "Турецкий поток" на территории Болгарии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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