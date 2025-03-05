Лукашенко заявил, что Пригожин «рвался к ядерной кнопке»

Евгений Пригожин за несколько дней до гибели Фото: скриншот видео Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин во время своего мятежа 23-24 июня 2023 года стремился завладеть ядерным оружием.
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