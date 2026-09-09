Дефицит бюджета в России достиг 2,5% ВВП

В августе дефицит бюджета предварительно снизился с 6,45 трлн рублей в июле до 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП, следует из сообщения Минфина.
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