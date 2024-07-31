Центральные улицы Екатеринбурга будут закрыты на время проведения марафона "Европа-Азия"

В связи с проведением 10-11 августа в Екатеринбурге международного марафона "Европа-Азия" городские власти приняли решение временно перекрыть некоторые центральные улицы для обеспечения безопасности участников и зрителей мероприятия.
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