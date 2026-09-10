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Во Львове перезахоронят тёщу основателя ОУН Андрея Мельника

Во Львове перезахоронят тёщу основателя ОУН Андрея Мельника

Украина продолжает исторические раскопки в Люксембурге. После эксгумации праха основателя ОУН-УПА* Андрея Мельника и его жены, которых с почестями перезахоронили на мемориальном кладбище в Киеве, некроманты добрались до останков тёщи своего национального героя.

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