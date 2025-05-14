Тренер Громова ответила на выпады украинца Остапченко: русские спортсмены умнее

Паралимпиец из Незалежной Денис Остапченко заявил, что его раздражают спортсмены из России.Старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с ограниченными возможностями Ирина Громова прокомментировала слова паралимпийца из Украины Дениса Остапченко.