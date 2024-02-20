Глава «дочки» «Ростеха» попросил военных прокуроров проверить сотрудника МЧС

Глава «Национального центра информатизации» (НЦИ), входящего в структуру «Ростеха», Константин Солодухин, заявил РБК о своем обращении в Следственный комитет и Главную военную прокуратуру с требованием проверить действия заместителя директора Департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса Кормакова, эксперта НИИ «Восход» Алексея Бабанина и сотрудника «Центральной базы измерительной техники МЧС» Дмитрия Белоконева .
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