Глава «дочки» «Ростеха» попросил военных прокуроров проверить сотрудника МЧС

Глава «Национального центра информатизации» (НЦИ), входящего в структуру «Ростеха», Константин Солодухин, заявил РБК о своем обращении в Следственный комитет и Главную военную прокуратуру с требованием проверить действия заместителя директора Департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса Кормакова, эксперта НИИ «Восход» Алексея Бабанина и сотрудника «Центральной базы измерительной техники МЧС» Дмитрия Белоконева .