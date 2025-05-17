Путин не захотел даже рассматривать подготовленный США, европейцами и Киевом план из 22 пунктов — Financial Times

Путин не захотел даже рассматривать подготовленный США, европейцами и Киевом план из 22 пунктов, который ему хотел представить Уиткофф, пишет Financial Times По словам собеседников FT, этот план из 22 пунктов подробно обсуждался в телефонном разговоре между украинскими и американскими чиновниками.