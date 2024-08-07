Десантники обнаружили и уничтожили гаубицу М-777 ВСУ на правобережье Днепра

Расчет разведывательного беспилотника Zala российских десантников обнаружил гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства М-777 на правом берегу Днепра в Херсонской области и уничтожил ее «Ланцетами».
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