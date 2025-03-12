Политика как он...
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Политика как она есть

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Когда за маму стыдно

Когда за маму стыдно

А вот объясните мне, что такого смешного в словах твоего ребенка: "Ты меня позоришь"? Почему Ксения Собчак заливается искренним смехом, когда восьмилетний сын говорит, что невозможно на нее смотреть в Тик-Токе? Я думаю, пацан еще далеко не все видел, да и возраст у него такой, что не все понял.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ГлаголЕт, автор.
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14 час.
Житель Империи
Да, уж…, интернет- он всё помнит и ещё будет долго-долго напоминать и никуда от этого не деться!
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13 час.
Валерий Светлый
жаль пацана
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7 час.
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