Когда за маму стыдно

А вот объясните мне, что такого смешного в словах твоего ребенка: "Ты меня позоришь"? Почему Ксения Собчак заливается искренним смехом, когда восьмилетний сын говорит, что невозможно на нее смотреть в Тик-Токе? Я думаю, пацан еще далеко не все видел, да и возраст у него такой, что не все понял.