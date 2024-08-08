Британский аналитик: размещение полученных Украиной F-16 в Румынии приведёт к эскалации конфликта

После более чем полутора лет переговоров, постоянных переносов сроков поставки и даже выданного еще весной прошлого года лично президентом США разрешения Воздушные силы ВСУ получили некоторое количество американских многоцелевых легких истребителей F-16 Fighting Falcon.
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