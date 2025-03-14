Инсайдер уточнил, что выход ремейка Oblivion состоит в апреле вместе с анонсом, л...

Инсайдер уточнил, что выход ремейка Oblivion состоит в апреле вместе с анонсом, либо с небольшой разницейБуквально вчера известный инсайдер NateTheHate прокомментировал широко обсуждаемый ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion.
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