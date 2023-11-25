Путин назвал внедрение ИИ новой главой для человечества. И призвал расширить подготовку кадров

Президент России объявил, что в ближайшее время в стране будет утверждена новая стратегия развития искусственного интеллектаКак сообщает «Коммерсантъ», на пленарном заседании конференции AI Journey Владимир Путин заявил, что внедрение ИИ в науку, образование и здравоохранение открыло новую главу существования человечества.