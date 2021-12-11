Подруга сказала мне, что я выгляжу на 60

Вам хоть раз говорили, что вы выглядите не так, как себя представляете? Подводя итоги года своей творческой деятельности, я вспомнила один случай, который заставил меня задуматься.
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