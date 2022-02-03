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Пятый флот США и Израиль участвуют в крупных учениях с Саудовской Аравией

Пятый флот США и Израиль участвуют в крупных учениях с Саудовской Аравией

Израиль принимает участие в масштабных военно-морских учениях под руководством США на Ближнем Востоке, впервые публично присоединившись к Саудовской Аравии и Оману, двум странам, с которыми нет дипломатических отношений, 2 февраля сообщает Ynet.

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