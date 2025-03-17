Йеменские хуситы провели две атаки на находящийся в Красном море авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) ВМС США Йеменские хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S.
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Йеменские хуситы провели две атаки на находящийся в Красном море авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) ВМС США Йеменские хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S.
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