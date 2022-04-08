Чемпионат мира по керлингу. США обыграли Канаду, Швеция разгромила Шотландию и другие результаты

На мужском чемпионата мира по керлингу в Лас-Вегасе прошли очередные матчи группового этапа. Чемпионат мира по керлингу Лас-Вегас, США Мужчины 15-я сессия США – Канада – 10:6 Норвегия – Дания – 10:6 Италия – Швейцария – победа Италии Нидерланды – Шотландия – 5:4 16-я сессия Чехия – Финляндия – 10:4 Шотландия – Швеция – 2:8 Германия – Норвегия – 10:6 Южная Корея – Швейцария – 7:9 17-я сессия Дания – Нидерланды – 7:2 Канада – Южная Корея – 10:2 США – Швеция – 3:5 Италия – Чехия – 6:5 Турнирное положение: Канада – 8 побед (10 игр), Швеция – 8 (11), Италия – 6 (10), Шотландия – 6 (10), Швейцария – 6 (10), США – 6 (10), Германия – 5 (10), Южная Корея – 5 (10), Норвегия – 5 (10), Чехия – 4 (11), Финляндия – 3 (10), Дания – 2 (10), Нидерланды – 2 (10).
Популярные статьи
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Экс-менеджер «Спартака» Кузьмичев: «Как перестроится селекция в РПЛ? Думаю, что станут внимательней смотреть на Беларусь, Армению, Казахстан»
Свежие комментарии