Чемпионат мира по керлингу. США обыграли Канаду, Швеция разгромила Шотландию и другие результаты

На мужском чемпионата мира по керлингу в Лас-Вегасе прошли очередные матчи группового этапа. Чемпионат мира по керлингу Лас-Вегас, США Мужчины 15-я сессия США – Канада – 10:6   Норвегия – Дания – 10:6   Италия – Швейцария – победа Италии   Нидерланды – Шотландия – 5:4   16-я сессия Чехия – Финляндия – 10:4   Шотландия – Швеция – 2:8   Германия – Норвегия – 10:6   Южная Корея – Швейцария – 7:9   17-я сессия Дания – Нидерланды – 7:2   Канада – Южная Корея – 10:2   США – Швеция – 3:5   Италия – Чехия – 6:5   Турнирное положение: Канада – 8 побед (10 игр), Швеция – 8 (11), Италия – 6 (10), Шотландия – 6 (10), Швейцария – 6 (10), США – 6 (10), Германия – 5 (10), Южная Корея – 5 (10), Норвегия – 5 (10), Чехия – 4 (11), Финляндия – 3 (10), Дания – 2 (10), Нидерланды – 2 (10).

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