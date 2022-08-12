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Гаранин о лицензии Pro: «Появится, когда смогу поступить на нее. По идее – следующий год»

Старший тренер «Сочи» рассказал, когда получит лицензию Pro. «Лицензия появится, когда юридически и технически я буду иметь право поступать на эту лицензию.

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