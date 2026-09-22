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ЕС снял санкции с миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана

ЕС снял санкции с миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана

ЕС снял санкции с миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.По информации Reuters, ЕС продлил санкции для России, но исключил из санкционного списка российских миллиардеров.

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